«Так я больше помогу своей стране». Усик объяснил, почему решил покинуть Украину — видео 25 марта, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик будет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский боксер Александр Усик, который до недавнего времени находился в теробороне Киева, объяснил, почему принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Усик опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеообращение, в котором заявил, что, вернувшись в бокс, он принесет больше пользы Украине.

«Я принял решение начать подготовку к матчу-реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и буду бегать с автоматом Киевом.

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Очень большое количество моих близких друзей позвонило мне и поддержало в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава богу. Все будет Украина. Всем добра", — сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и другой украинский боксер Василий Ломаченко, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к поединкам.

Позже промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в июне этого года.

Интересно, что Ломаченко, вступивший в тероборону Белгорода-Днестровского, отказался покидать Украину ради боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа.