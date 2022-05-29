С сигарой в зубах. Майк Тайсон устроил схватку по армрестлингу с известным рэпером — видео

29 мая, 22:03
Цей матеріал також доступний українською
Из спорта Тайсон ушел в 2005 году (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Из спорта Тайсон ушел в 2005 году (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон устроил схватку по армрестлингу с известным рэпером The Game.

Борьба на руках между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе и исполнителем завершилась вничью.

Экс-боксер и рэпер остановили схватку, когда первый начал выравнивать ситуацию после не самых удачных своих действий в дебюте.

Видео дня
Читайте также:
«Самый плохой человек на планете». 55-летний Майк Тайсон показал, как избивал тренера в ринге — видео

К борьбе на руках Майк подошел несколько легкомысленно — с сигарой во рту.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0j_R2KYulA

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев, 50 из которых он выиграл и шесть проиграл. Из спорта Майк ушел в 2005 году.

Ранее Тайсон поразил скоростью и мощью во время тренировки.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Видео Майк Тайсон

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X