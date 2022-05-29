С сигарой в зубах. Майк Тайсон устроил схватку по армрестлингу с известным рэпером — видео 29 мая, 22:03 Цей матеріал також доступний українською Из спорта Тайсон ушел в 2005 году (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон устроил схватку по армрестлингу с известным рэпером The Game.

Борьба на руках между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе и исполнителем завершилась вничью.

Экс-боксер и рэпер остановили схватку, когда первый начал выравнивать ситуацию после не самых удачных своих действий в дебюте.

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К борьбе на руках Майк подошел несколько легкомысленно — с сигарой во рту.

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев, 50 из которых он выиграл и шесть проиграл. Из спорта Майк ушел в 2005 году.

Ранее Тайсон поразил скоростью и мощью во время тренировки.

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