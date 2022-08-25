Скандальная победа. В США боксер нокаутировал соперника молниеносным ударом после дружественного жеста — видео

25 августа, 13:04
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Победа в поединке была присуждена именно Торресу (Фото:Скриншот видео)

Победа в поединке была присуждена именно Торресу (Фото:Скриншот видео)

Громкий скандал случился в бою между американцем Рубеном Торресом и венесуэльцем Кристианом Баесом.

Поединок проходил в минувшую субботу и стал главным событием вечера бокса в Калифорнии (США).

В седьмом раунде Торрес отправил соперника в нокдаун. После возобновления боя он сделал дружественный жест, легко ударив того по перчаткам.

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Затем Рубен неожиданно нанес молниеносный удар сопернику в лицо. Баес, не ожидавший такого подвоха, улетел в глухой нокаут.

https://twitter.com/thompsonboxing/status/1561795557256880128

Многие осудили поступок американца. Тем не менее, победа в поединке была присуждена именно ему, так как он не нарушил правила.

Ранее американский боксер Теофимо Лопес успешно дебютировал в новой для себя весовой категории — первом полусреднем дивизионе, нокаутировав мексиканца Педро Кампу.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Видео Нокаут Скандал

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