Скандальная победа. В США боксер нокаутировал соперника молниеносным ударом после дружественного жеста — видео
Победа в поединке была присуждена именно Торресу (Фото:Скриншот видео)
Громкий скандал случился в бою между американцем Рубеном Торресом и венесуэльцем Кристианом Баесом.
Поединок проходил в минувшую субботу и стал главным событием вечера бокса в Калифорнии (США).
В седьмом раунде Торрес отправил соперника в нокдаун. После возобновления боя он сделал дружественный жест, легко ударив того по перчаткам.
Затем Рубен неожиданно нанес молниеносный удар сопернику в лицо. Баес, не ожидавший такого подвоха, улетел в глухой нокаут.
Многие осудили поступок американца. Тем не менее, победа в поединке была присуждена именно ему, так как он не нарушил правила.
Ранее американский боксер Теофимо Лопес успешно дебютировал в новой для себя весовой категории — первом полусреднем дивизионе, нокаутировав мексиканца Педро Кампу.
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