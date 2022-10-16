Усик следующий? Уайлдер нокаутировал соперника в первом раунде — видео 16 октября, 11:38 Уайлдер одержал 43-ю победу в карьере и 42-ю нокаутом (Фото:My Mixtapez via Twitter)

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Дионтей Уайлдер нокаутом в первом раунде победил шведа Роберта Хелениуса.



В конце третьей минуты поединка 36-летний уроженец штата Алабамы подловил соперника во время его атаки молниеносным ударом правой в голову.

Хелениус сразу же упал и подняться, чтобы продолжить бой, швед уже не смог.

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Уайлдер одержал 43-ю победу в карьере и 42-ю нокаутом. Он впервые выиграл после двух подряд поражений обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри.

38-летний Хелениус проиграл в четвертый раз на профессиональном ринге. В его активе 31 победа.

Ранее Уайлдер заявил о готовности провести бой против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.