Усик следующий? Уайлдер нокаутировал соперника в первом раунде — видео
Уайлдер одержал 43-ю победу в карьере и 42-ю нокаутом (Фото:My Mixtapez via Twitter)
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Дионтей Уайлдер нокаутом в первом раунде победил шведа Роберта Хелениуса.
В конце третьей минуты поединка 36-летний уроженец штата Алабамы подловил соперника во время его атаки молниеносным ударом правой в голову.
Хелениус сразу же упал и подняться, чтобы продолжить бой, швед уже не смог.
Уайлдер одержал 43-ю победу в карьере и 42-ю нокаутом. Он впервые выиграл после двух подряд поражений обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри.
38-летний Хелениус проиграл в четвертый раз на профессиональном ринге. В его активе 31 победа.
Ранее Уайлдер заявил о готовности провести бой против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.