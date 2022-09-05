«Вы знаете, где меня найти». Звездный боксер готов вместо Фьюри провести бой с Усиком 5 сентября, 13:07 Уайлдер следующий бой проведет 15 октября (Фото:MMAFighting via Twitter)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что готов провести бой против украинского обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Уайлдер считает, что Фьюри хочет получить за бой против Усика слишком большую сумму, и обратился к команде украинца с предложением провести поединок против него, сообщает talkSport.

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«Если Фьюри завышает цену — вы знаете, где меня найти. 500 миллионов фунтов стерлингов — безусловно завышенная цена.

Я здесь, Деонтей Уайлдер вернулся, Я здесь, чтобы снова сделать дивизион сильным и увлекательным. Увидим, что произойдет.

Бокс — это бизнес. Это чисто бизнес, и вы должны относиться к нему соответственно", — сказал Уайлдер.

Следует отметить, что 15 октября Уайлдер проведет против Роберта Хелениуса.

После победы над британцем Энтони Джошуа Усик призвал Фьюри вернуться на ринг и встретиться с ним.



Позже Фьюри отреагировал на призыв украинца, заявив, чтобы ему дали много денег за бой. Впоследствии британец требовал за поединок против украинца полмиллиарда.

Затем Фьюри заявил, что его следующим соперником станет не Усик, поскольку украинец не планирует драться в этом году.



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