«Спокойно выиграет бой». Промоутер назвал фаворита в потенциальном поединке Усик — Уайлдер 20 сентября, 10:56 Усик может подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер Эдди Хирн назвал фаворита в потенциальном бою между экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

Хирн подтвердил, что бой Усик — Уайлдер может состояться, поскольку Фьюри, вероятно, сразится с Джошуа, Boxing Social.

В потенциальном бою между Усиком и Уайлдером промоутер назвал украинца безоговорочным фаворитом.

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«Я думаю Усик — Уайлдер хороший бой. В Саудовской Аравии хотят бой за звание абсолютного чемпиона, но если Фьюри подерется с Джошуа, этот бой будет возможен не раньше лета, а если Джошуа победит Фьюри, это станет возможным только зимой.

Если бой Фьюри против Джошуа состоится, то Усик все равно захочет биться, и, безусловно, Уайлдер будет хорошим вариантом для него.

Я думаю, что он спокойно выиграет этот бой, но увидим, что произойдет", — сказал Хирн.

Ранее Александр Усик заявил, что следующий бой хотел бы провести против Деонтея Уайлдера, на что в команде американского боксера ответили согласием.



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