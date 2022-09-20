«Спокойно выиграет бой». Промоутер назвал фаворита в потенциальном поединке Усик — Уайлдер
Усик может подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Промоутер Эдди Хирн назвал фаворита в потенциальном бою между экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.
Хирн подтвердил, что бой Усик — Уайлдер может состояться, поскольку Фьюри, вероятно, сразится с Джошуа, Boxing Social.
В потенциальном бою между Усиком и Уайлдером промоутер назвал украинца безоговорочным фаворитом.
«Я думаю Усик — Уайлдер хороший бой. В Саудовской Аравии хотят бой за звание абсолютного чемпиона, но если Фьюри подерется с Джошуа, этот бой будет возможен не раньше лета, а если Джошуа победит Фьюри, это станет возможным только зимой.
Если бой Фьюри против Джошуа состоится, то Усик все равно захочет биться, и, безусловно, Уайлдер будет хорошим вариантом для него.
Я думаю, что он спокойно выиграет этот бой, но увидим, что произойдет", — сказал Хирн.
Ранее Александр Усик заявил, что следующий бой хотел бы провести против Деонтея Уайлдера, на что в команде американского боксера ответили согласием.
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