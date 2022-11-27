Приблизился к реваншу с Джошуа. Известный британский боксер побил непобежденного американца — видео

27 ноября, 12:39
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Уайт одержал 29-ю победу в карьере (Фото:MatchroomBoxing via Twitter)

Уайт одержал 29-ю победу в карьере (Фото:MatchroomBoxing via Twitter)

Известный британский боксер Диллиан Уайт одержал победу над американцем Джермейном Франклином.

Поединок состоялся накануне в Лондоне. Продлился бой все отведенные 12 раундов.

https://www.youtube.com/watch?v=k6PTy9CYG-w

По итогам противостояния победу большинством решения судей одержал Уайт — 115−115, 116−112, 116−112.

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Для 34-летнего Диллиана это 29-я победа в карьере. В пассиве британца три поражения.

29-летний Франклин впервые проиграл на профессиональном ринге. На счету Джермейна также 21 победа.

Следующим соперником Уайта должен стать его соотечественник Энтони Джошуа, который в своем последнем бою проиграл украинскому чемпиону Александру Усику.

Интересно, что британцы уже встречались в ринге. В 2015 году Джошуа нокаутировал Уайта в 7-м раунде, нанеся тому первое поражение в карьере.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео Энтони Джошуа

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