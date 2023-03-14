Российский боксер с канадским паспортом выразил желание провести бой с Усиком 14 марта, 16:54 Бетербиев трижды дрался с Усиком на любительском уровне (Фото:Артур Бетербиев via Instagram)

Чемпион по версиям WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев не прочь провести бой против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

В интервью YouTube-канал Ушатайка Бетербиева заявил, что он хотел бы провести бой с Усиком в первом тяжелом весе, ради чего ему нужно подняться на дивизион повыше, а украинцу вернуться в свою прежнюю категорию.

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Бетербиев добавил, что раньше уже были попытки договориться о бое с Усиком, но они не увенчались успехом.

«Конечно, я подрался бы с Усиком. Я бы боксировал с ним в первом тяжелом весе. Когда у меня шли переговоры с Top Rank и Эдди Хирном, как раз Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а я выиграл титул IBF.

Я Хирну сказал: «Если ты в течение года гарантируешь бой с Усиком за абсолют, я поднимусь на категорию выше». Я был готов с ним боксировать, но они умолчали, не ответили, и я пошел в Top Rank. Условия с Хирном и Top Rank были примерно одинаковыми", - сказал Бетербиев.

Следует отметить, что летом прошлого года Бетербиев получил канадский паспорт и сейчас проживает в Монреале.

Бетербиев трижды встречался с Усиком на любительском уровне. В первом бою со счетом 12:10 победил Артур.

Позже Александр взял у него реванш на чемпионате мира-2011 и Олимпиаде-2012 (оба раза - со счетом 17:13).

Ранее Бетербиев выразил готовность помочь Тайсону Фьюри подготовиться к бою против Александра Усика.