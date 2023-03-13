«Он просто потрясающий боец». Легендарный Ленокс Льюис назвал фаворита боя Усик — Фьюри

13 марта, 10:51
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Ленокс Льюис считает, что Фьюри может победить Усика (Фото:Ленокс Льюис via Instagram)

Ленокс Льюис считает, что Фьюри может победить Усика (Фото:Ленокс Льюис via Instagram)

Легендарный боксер супертяжелого дивизиона Ленокс Льюис оценил шансы украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри в предстоящем бою за звание абсолютного чемпиона мира.

По мнению Льюиса, фаворитом предстоящего поединка является Фьюри, у которого есть много преимуществ над Усиком, сообщает Boxing Social.

«Сейчас я склоняюсь на сторону Фьюри. В последнее время он проводил много мастер-классов и у него отличный тренер. Тайсон хорошо использует джеб, отлично боксирует как ортодокс, так и в стойке левшей.

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Он просто ошеломляющий боец. Я люблю смотреть, когда он сражается, потому что Тайсон веселый и настоящий воин", — сказал Льюис.

На днях Усик согласился на предложение Фьюри распределить гонорар за бой 70 на 30, при условии, что британец сразу после поединка пожертвует 1 млн фунтов Украины.

После этого Фьюри заявил, что начал подготовку к бою с украинским боксером.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля этого года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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