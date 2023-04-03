Усику не оставили выбора: украинского чемпиона заставляют драться с Дюбуа 3 апреля, 21:00 Усику нашли соперника (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик должен провести обязательную защиту титула. Украинцу дали 30 дней, чтобы договориться о поединке с Даниэлем Дюбуа.



Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально обязала Александра Усика провести защиту титулов в бою с Дюбуа. Стороны должны подписать контракт на поединок до 2 мая, сообщил известный журналист Майкл Бенсон в Twitter.

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‼️ The WBA have now officially ordered Oleksandr Usyk to defend his WBA, IBF & WBO heavyweight world titles vs Daniel Dubois next. Parties have 30 days (until May 2nd) to negotiate, then purse bids. — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 3, 2023

Даниэлю Дюбуа 25 лет. На профи-ринге он провел 20 боев и лишь однажды проиграл. Британец является действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Свой титул завоевал в начале декабря в поединке против Кевина Лерены.

Напомним, что 29 апреля Усик должен был провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. Но украинская сторона вышла из переговоров.