Усику не оставили выбора: украинского чемпиона заставляют драться с Дюбуа
Усику нашли соперника (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик должен провести обязательную защиту титула. Украинцу дали 30 дней, чтобы договориться о поединке с Даниэлем Дюбуа.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально обязала Александра Усика провести защиту титулов в бою с Дюбуа. Стороны должны подписать контракт на поединок до 2 мая, сообщил известный журналист Майкл Бенсон в Twitter.
Даниэлю Дюбуа 25 лет. На профи-ринге он провел 20 боев и лишь однажды проиграл. Британец является действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Свой титул завоевал в начале декабря в поединке против Кевина Лерены.
Напомним, что 29 апреля Усик должен был провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. Но украинская сторона вышла из переговоров.