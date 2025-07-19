Украинец Лапин победил Эдмондсона в титульном поединке в андеркарде Усик — Дюбуа

19 июля, 22:47
Даниэль Лапин против Льюиса Эдмондсона (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский боксер Даниэль Лапин остался непобедимым, одолев Льюиса Эдмондсона в Лондоне.

Бой, который состоялся в андеркарде Усик — Дюбуа, длился все 10 раундов. Украинец одержал победу решением большинства судей (95:95 и дважды по 96:94) и сохранил титулы IBF International и WBA Continental.

Для Льюиса Эдмондсона это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее мы сообщали, что украинский гигант Владислав Сиренко также потерпел первое поражение, уступив британцу Соломону Дакресу.

Редактор: Андрей Павлечко

