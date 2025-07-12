«Остерегаться грязных приемов Дюбуа»: Беринчик дал совет Усику и назвал победителя реванша

Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19−1, 9 КО) поделился мыслями о бое за звание абсолюта в хэвивейте между Александром Усиком (23−0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа.

«Все зависит только от Саши. Если смотреть на его бои против Джошуа и Фьюри, то Усик в начале поединка изучает соперников, чувствует их от раунда к раунду, а потом доводит дело до конца, до уверенной победы. Думаю, так будет и с Дюбуа.

Саше надо остерегаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов [Дюбуа]. На таком уровне может быть все, что угодно. Это большой бокс и там большие ребята.



Большую роль играет то, что они уже боксировали и Саша хорошо изучил соперника. Разница в возрасте не будет играть главную роль, Усик это доказал в первом бою.

Я, как и все украинцы, жду только победу Александра Усика, а какой она будет, нокаутом или по очкам, нет разницы", — рассказал Денис в комментарии для Sport-express.ua.



Отметим, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. В пятом раунде британец ударил Александра ниже пояса, что запрещено правилами. Рефери не засчитал нокдаун и дал украинцу время на восстановление. В девятом раунде Усик победил Даниэля техническим нокаутом.

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Александр сразится против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).

Ранее мы писали, что британский супертяжеловес назвал фаворита реванша Усик — Дюбуа.