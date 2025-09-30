Хьюи признался, что делал ставку на украинского боксера, благодаря чему выиграл несколько тысяч.

«Если честно, то я поставил на этот бой. Кажется, я выиграл около трех или четырех тысяч. Я ожидал такого боя, потому что, во-первых, для Усика это была вендетта. Он помнил, что произошло в первый раз. Все говорили, что это был удар ниже пояса и все такое, но если тебя так ударят во время боя, ты чувствуешь это.

Реклама

Послушайте, победил лучший. Вот и все. А Дюбуа не любит, когда его бьют. И я думаю, как только его ударили, он захотел оттуда уйти. И это снова произошло, он сдался", — сказал Фьюри для Boxing King Media.

19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Ранее Усик заявил, что готов подраться с известным блогером Джейком Полом, который побеждал Майка Тайсона.