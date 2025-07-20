Бой состоялся в Лондоне на Уэмбли в андеркарде Усик — Дюбуа и длился всю дистанцию (10 раундов). Все трое судей отдали победу британцу — 91:99, 92:98, 92:99.

Это поражение стало первым в карьере Владислава.

Отметим, что сначала Сиренко готовился к бою с Андреем Новицким. Однако впоследствии появилась информация, что тот получил разрыв крестообразных связок и не сможет подраться с земляком.

