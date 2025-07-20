Первое поражение украинца. Видео боя Сиренко против Дакреса в андеркарде Усик — Дюбуа
Сиренко прервал беспроигрышную серию (Фото: Queensberry Promotions)
Украинский боксер Владислав Сиренко проиграл Соломону Дакресу в Лондоне.
Бой состоялся в Лондоне на Уэмбли в андеркарде Усик — Дюбуа и длился всю дистанцию (10 раундов). Все трое судей отдали победу британцу — 91:99, 92:98, 92:99.
Это поражение стало первым в карьере Владислава.
Отметим, что сначала Сиренко готовился к бою с Андреем Новицким. Однако впоследствии появилась информация, что тот получил разрыв крестообразных связок и не сможет подраться с земляком.
