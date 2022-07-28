«Будет легкой мишенью». Промоутер рассказал, как Джошуа должен разобраться с Усиком 28 июля, 22:15 В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, как его клиент должен разобраться с украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

Мнением о предстоящем реванше спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Нужно отталкивать его назад, как это делал Чисора. Посмотрите бой Чисоры, несколько первых раундов. Усик находился у канатов. Нужно затолкнуть его туда. Надо прижать его к канатам, и тогда он будет легкой мишенью.

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Для меня первые раунды являются ключевыми. Нельзя позволить Усику дойти до 6−7 раунда без полученного вреда. Усик был очень сообразительным в первом поединке. Посмотрите, он ни разу не коснулся канатов", — сказал Хирн.

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее Джошуа рассказал, что намерен выбросить все чемпионские пояса после возможной победы над украинцем в реванше.



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