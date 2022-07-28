«Будет легкой мишенью». Промоутер рассказал, как Джошуа должен разобраться с Усиком

28 июля, 22:15
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, как его клиент должен разобраться с украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

Мнением о предстоящем реванше спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Нужно отталкивать его назад, как это делал Чисора. Посмотрите бой Чисоры, несколько первых раундов. Усик находился у канатов. Нужно затолкнуть его туда. Надо прижать его к канатам, и тогда он будет легкой мишенью.

Видео дня
Читайте также:
«Для меня и других это будет лучше». Потенциальный соперник Усика рассказал, за кого будет болеть в реванше украинца против Джошуа

Для меня первые раунды являются ключевыми. Нельзя позволить Усику дойти до 6−7 раунда без полученного вреда. Усик был очень сообразительным в первом поединке. Посмотрите, он ни разу не коснулся канатов", — сказал Хирн.

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее Джошуа рассказал, что намерен выбросить все чемпионские пояса после возможной победы над украинцем в реванше.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Александр Усик Реванш Энтони Джошуа

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Казахстан бросает вызов Путину. Чем это может закончиться

Хочу подробнее написать о важном геополитическом событии в войне против России, которое пропустили ведущие средства массовой информации

28 июля, 20:13
Мнения
Сейчас астрономы получают так много данных, что обработать их без помощи ИИ практически невозможно (Фото:robsonphoto / depositphotos)
Мириады новых открытий /
Пять примеров, как искусственный интеллект меняет наши представления о Вселенной
28 июля, 20:03
Научпоп
Александр Мартыненко (Фото:Дмитрий Ларин/Украинская правда)
«Где-то идет борьба с Ермаком» /
Мартыненко — о «чистке страны» и связи Спартц с гражданством Корбана и Коломойского. Интервью
28 июля, 19:49
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X