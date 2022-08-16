«Придется пройти через ад». Промоутер назвал самый тяжелый период для Усика в реванше из Джошуа
Реванш Усика и Джошуа состоится уже на этой неделе (Фото:DAZN Boxing)
Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика, спрогнозировал, какую тактику в реванше применит британец Энтони Джошуа.
По словам Красюка, самой тяжелой для Усика будет первая половина боя, сообщает Boxing Social.
«Усику придется пройти через ад в первых 6 раундах, потому что Джошуа будет прилагать максимум усилий, попытается применить всю свою мощь и использовать свои габариты», — сказал Красюк.
Промоутер добавил, что Джошуа выйдет на ринг уничтожить Усика, поэтому украинцу нужно быть очень осторожным и поступать разумно.
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«Это будет жестоко, поэтому Усик должен быть очень осторожным и обязательно использовать свой боксерский IQ, чтобы держаться на дистанции от Джошуа и выполнять свою работу согласно плану, который команда разработала именно на этот бой», — добавил промоутер.
Реванш между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа 2022 года в Джидде (Саудовская Аравия).
В первом поединке украинец победил британца единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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