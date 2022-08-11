«Он сказал мне одну вещь». Бывший чемпион мира по боксу рассказал о встрече с Усиком

11 августа, 13:00
Александр Усик и Амир Хан (Фото:Usyk17.promotions via Instagram)

Александр Усик и Амир Хан (Фото:Usyk17.promotions via Instagram)

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе британец Амир Хан рассказал о встрече с обладателем поясов по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе украинцем Александром Усиком.

Деталями своего разговора с непобежденным крымчанином уроженец Ланкашира поделился в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Так, Амир рассказал, что Усик тренируется в зале его друга, и каждое утро украинец присылал ему видеосообщение с вопросом: «Ты где?»

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Также британец отметил, что Александр — хороший и скромный парень. По его словам, сейчас Усик находится в отличной форме и при этом выглядит очень крупным и мощным — как полноценный прирожденный боксер супертяжелого веса.

Кроме того, Хан заявил, что не разговаривал с украинцем относительно предстоящего реванша против Энтони Джошуа. «Я не хотел просить его спрогнозировать предстоящее сражение, но он очень уверен в себе. Усик хочет оставаться чемпионом мира. Он сказал мне одну вещь: «Пока никто не видел мой максимум». Я могу в это поверить.

Думаю, что в каждом поединке он выигрывал достаточно просто. Мы никогда не видели, как он зарывается в окопы и начинает биться", — сказал Хан.

Ранее британский непобежденный супертяжеловес Джо Джойс заявил, что Усик может победить Джошуа и в реванше.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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