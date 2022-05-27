Угрожал сломанными челюстями. Джошуа устроил разборки со студентами перед реваншем с Усиком — видео 27 мая, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Энтони Джошуа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа попал в громкий скандал перед реваншем с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком, сообщает The Sun.

Инцидент случился в университете Лафборо, где 32-летний уроженец Уотфорда проводит свои тренировки. В один из вечеров он проходил возле общежития и был атакован упреками студентов, которые обвинили его в том, что он всячески избегал боя с соотечественником Тайсоном Фьюри.

Видео дня

Такие слова зацепили Энтони. Он решил зайти в общежитие и с глазу на глаз пообщаться со студентами, которые его оскорбляли. Видео его разговора с ними было записано на камеру.

В ролике, который впоследствии был опубликован в интернет, слышно, как Джошуа говорит: «Думай, что говоришь, потому что, когда я начну ломать ваши стеклянные челюсти, никому из вас это не понравится.

Следите за своим языком, потому что иногда вы не отдаете себе отчет в том, с кем разговариваете".

Ранее Энтони заявил, что намерен побить Усика в реванше с Божьей помощью, молитвами и упорным трудом.

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