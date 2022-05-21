«С Божьей помощью и молитвами». Джошуа рассказал, за счет чего намерен победить Усика
Джошуа отметил, что Усик — это элитный соперник (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что в реванше он намерен нокаутировать чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика.
Слова 32-летнего уроженца Уотфорда приводит Daily Mail.
«Он выиграл на два раунда больше, чем я. Теперь я планирую пойти за нокаутом. Мой стиль заключается в том, чтобы сблизиться, сделать это личным для себя и моего соперника. Таков мой план на бой.
Усик должен войти в историю бокса, и я подерусь с ним через три месяца. С Божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу и стану трехкратным чемпионом мира", — сказал британец.
В то же время Энтони отметил, что Усик — это элитный соперник, который становился олимпийским чемпионом и был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Ранее Джошуа заявил, что готовит специальный план на второй бой против Усика.
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