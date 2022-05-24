«Вы же видели его лицо после первого боя». Спарринг-партнер Джошуа высказался о предстоящем реванше Энтони против Усика 24 мая, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Реванш между Джошуа и Усиком, вероятно, состоится 23 июля (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Спарринг-партнер британского боксера Энтони Джошуа Питер Кадиру высказался о предстоящем реванше между его соперником по тренировкам и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком.

Мнением о втором бое двух звезд спорта немец поделился в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

«Я думаю, что Джошуа нужно быть психологически готовым подталкивать себя. Считаю, что Джошуа — очень большой парень, ему нужно давить на Усика, тогда он сможет победить.

Видео дня

После первого боя вы видели лицо Усика, Джошуа попадал по нему. Думаю, если он будет поддерживать темп, будет давить, то сможет выиграть бой", — сказал Кадиру.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что реванш между его клиентом и украинцем, вероятно, состоится 23 июля на Ближнем Востоке.

Позже Энтони заявил, что он намерен побить Усика в реванше с Божьей помощью, молитвами и упорным трудом.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.