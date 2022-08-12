Жестокие удары и пугающая скорость. Джошуа показал свою тренировку перед реваншем с Усиком — видео 12 августа, 10:00 Первый поединок Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа показал свою тренировку перед реваншем против украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александра Усика.

Так, в Twitter был опубликован ролик с работой в ринге бывшего обладателя четырех поясов со своим тренером.

На видео видно, как Энтони наносит мощнейшие удары с пугающей скоростью в защиту наставнику.

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«Энтони Джошуа выглядит круто! Эти удары в корпус!» — говорится в комментарии к ролику.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее свою отработку ударов перед реваншем показал украинский чемпион.

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