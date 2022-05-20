«Это будет впервые в моей карьере». Джошуа анонсировал сюрпризы для Усика в реванше 20 мая, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Реванш между Джошуа и Усиком, вероятно, состоится 23 июля на Ближнем Востоке (Фото:Matchroom Boxing)

Британский боксер Энтони Джошуа анонсировал сюрпризы для чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика в реванше.

Слова звездного уроженца Уотфорда приводит журналист Майкл Бенсон в Twitter.

«Я бы сказал, что это первый раз в моей карьере, когда мы специально работаем над планом игры.

Видео дня

Я во многом обосновывал свой успех только естественными способностями. Этого было недостаточно, поэтому сейчас я попробую другой план игры и посмотрю, как оно пойдет", — сказал Энтони.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее Александр принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем. Он заявил, что таким образом он принесет родной стране больше пользы.

Позже промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что реванш между его клиентом и Усиком, вероятно, состоится 23 июля на Ближнем Востоке.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.