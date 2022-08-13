«Он выглядит очень большим». Промоутер Джошуа оценил трансформацию тела Усика перед реваншем

13 августа, 22:26
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн оценил трансформацию тела чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика перед реваншем.

Слова спортивного функционера приводит Boxing Social.

«Он выглядит очень большим! Я ожидаю, что он попытается победить Эй Джея. Но думаю, что этот бой закончится за шесть раундов.

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Как по мне, то это будет война. Я ожидаю, что Усик будет агрессивен, и, думаю, что он будет нокаутирован", — сказал Хирн.

Интересно, что у букмекеров фаворитом второго боя между Александром и Энтони считается именно украинец.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Реванш Энтони Джошуа

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