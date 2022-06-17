Непобежденный британский боксер сделал прогноз на реванш Усика и Джошуа 17 июня, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Джойс считает, что Усик способен нокаутировать Джошуа (Фото:Джо Джойс via Instagram)

Британский непобежденный супертяжеловес Джо Джойс дал прогноз на реванш между своим соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком, одержавшим победу в первом поединке.

Джойс считает, что для успеха Джошуа нужно исправить ошибки, которые были в предыдущем поединке и провести другой бой, сообщает Boxingnews 24.

Британский боксер назвал силу и мощь преимуществом Джошуа, но, отметил, что у Усика также есть достаточно качеств и он способен снова победить Энтони.

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"Джошуа серьезно готовится к реваншу. Но Усик уже знает, что нужно делать для победы. Зависит от Джошуа, сможет ли он исправить ошибки и провести другой бой. Усик очень техничный и умный боксер, все просчитывает и знает, как добиться успеха.

У Энтона есть преимущество в силе и мощи, но, думаю, Усик способен в этот раз нокаутировать Джошуа. Будет интересно", - считает Джойс.

Ранее сообщалось, что второй бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа, скорее всего, состоится 20 августа в Саудовской Аравии.



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