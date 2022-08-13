Усик — Джошуа. Легендарный Тайсон рассказал, как победить украинца

13 августа, 11:34
По словам Тайсона, в реванше с Усиком Джошуа нужно быть более активным (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

По словам Тайсона, в реванше с Усиком Джошуа нужно быть более активным (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон рассказал, как британцу Энтони Джошуа победить украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александра Усика.

Мнением о реванше именитый в прошлом атлет поделился в интервью YouTube-каналу Boxing Physique.

Так, Тайсон отметил, что победить Усика будет сложно, потому что украинец быстр и пробивает джеб. По его словам, Джошуа необходимо научиться уходить от джеба украинца, так как это единственное, с чем не мог справиться Энтони в первом бою.

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Также Майк заявил, что для британца стала проблемой подвижность Александра — тот оказался слишком быстрым для него.

«Джошуа нужно оказывать на него много давления, прессинговать его целый вечер. Энтони — мощный панчер, но против такого парня тебе нужно быть активным.

Усик много двигается, у него поставлен джеб. Этот парень очень умный", — сказал Майк.

Ранее Тайсон поделился ожиданиями от реванша Усика и Джошуа.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Майк Тайсон Реванш Энтони Джошуа

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