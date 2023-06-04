«Отличная возможность». Усик пообещал устроить величайший бой в истории

4 июня, 10:20
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Усик и Фьюри в предыдущий раз не смогли договориться о бое (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик и Фьюри в предыдущий раз не смогли договориться о бое (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался относительно возможного боя с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

По словам Усика, Фьюри избегает боя с ним, однако заверил, что поединок таки состоится, приводит слова украинского боксера журналист Майкл Бенсон в Twitter.

«Это прекрасная возможность показать болельщикам бокса Величайший бой в истории супертяжелого веса. Тайсон Фьюри не хочет этого поединка, но мы его устроим», — сказал Усик.

Видео дня

https://twitter.com/michaelbensonn/status/1665062925801857025?s=46&t=Po1hGBMNYbP8QEk56cuWWw
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Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.

Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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