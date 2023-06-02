«Идеальная дата». Следующий бой Усика перенесли 2 июня, 09:39 Усик и Дюбуа проведут бой в Польше (Фото:boxen1.com)

Поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится позже, чем планировалось.

По словам промоутера Александра Красюка, предстоящий поединок состоится в польском Вроцлаве не 12 августа, а 26 августа, сообщает TVP Sport.

«Во Вроцлаве проживает много украинцев. Бой состоится на стадионе на 24 000 мест.

Видео дня

Пришлось изменить дату боя с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации боя с Дюбуа. Мы не могли ее упустить", — сказал Красюк.

Ранее сообщалось, что промоутерская компания К2Promotions Ukraine, которая выиграла торги и получила право организовать бой, заплатит боксерам 8 миллионов долларов.

Александр Усик получит 75% от общей суммы — шесть миллионов долларов, Дюбуа соответственно может рассчитывать на 25% - два миллиона.

