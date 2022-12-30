«Оформляем договор». Промоутер рассказал, как продвигаются переговоры по бою Усик — Фьюри 30 декабря, 16:54 Фьюри и Усик могут подраться в феврале-марте 2023 года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, как проходят переговоры о потенциальном поединке в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Уоренн выразил уверенность, что переговоры увенчаются успехом и поединок состоится, сообщает iFL TV.

«Я абсолютно уверен, что мы сможем договориться, и контракт должен быть подписан. Мы двигаемся в правильном направлении, мы оформляем договор», — сказал Уоррен.

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Ожидается, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что в реванше Александр Усик победил британского супертяжеловеса Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.