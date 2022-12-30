«Оформляем договор». Промоутер рассказал, как продвигаются переговоры по бою Усик — Фьюри
Фьюри и Усик могут подраться в феврале-марте 2023 года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, как проходят переговоры о потенциальном поединке в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Уоренн выразил уверенность, что переговоры увенчаются успехом и поединок состоится, сообщает iFL TV.
«Я абсолютно уверен, что мы сможем договориться, и контракт должен быть подписан. Мы двигаемся в правильном направлении, мы оформляем договор», — сказал Уоррен.
Ожидается, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года.
Ранее сообщалось, что в реванше Александр Усик победил британского супертяжеловеса Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.