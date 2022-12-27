«Нечасто такое увидишь». Промоутер Усика рассказал, какие проблемы ждут Фьюри в бою с украинцем 27 декабря, 16:36 Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:IFL TV via Twitter)

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Александр Красюк высказался о возможном бое своего клиента против британского обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.



Мнением о потенциальном поединке за все титулы в королевском дивизионе спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Так, Красюк отметил, что Фьюри попытается использовать свое преимущество в габаритах, весе и длине рук. По его словам, Тайсон попробует найти решение, как нокаутировать Усика.

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Если же британцу это сделать не удастся, то, как как отметил промоутер, бой не будет выглядеть хорошо для него. Красюк считает, что шансов на победу по очкам будет больше именно у украинца.

«Наносить удары — хорошо, но очень сложно найти способ ударить Усика из-за его футворка, агрессии, умения резать углы. Вы видели, насколько разочарованным после боя был Энтони Джошуа. Он был совершенно огорчен.

Джошуа пытался бить Усика, но Александр находился на другой стороне. Я имею в виду, что Джошуа пытался ударить Усика на одной стороне, а Александр внезапно оказывался на другой. Его работа ног приносит большие дивиденды. Вы нечасто такое увидите, особенно в супертяжелом весе", — сказал Красюк.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что бой против Усика должен состояться до марта 2023 года.