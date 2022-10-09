«Думаю, что он выиграет». Ломаченко сделал прогноз на потенциальный бой Усика и Фьюри

9 октября, 20:50
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Ломаченко ставит на соотечественника (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Ломаченко ставит на соотечественника (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко сделал прогноз на потенциальный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между своим соотечественником и другом Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Мнением о возможном поединке за все пояса в королевском дивизионе двукратный олимпийский чемпион поделился в интервью YouTube-каналу Fino Boxing.

«Усик — мой друг. Конечно, я думаю, что он выиграет. Он покажет очень умный и техничный бокс с Тайсоном Фьюри», — сказал Ломаченко.

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34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

35-летний Усик за карьеру провел 20 боев. Все они завершились победами украинца.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас заявил, что его клиент не сможет избить Фьюри.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик Тайсон Фьюри

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