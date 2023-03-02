«Усик не может бегать весь вечер». Легендарный Тайсон спрогнозировал победителя боя украинца с Фьюри 2 марта, 20:49 Тайсон считает Фьюри фаворитом (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легендарный американский боксер Майк Тайсон сделал прогноз на потенциальный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По мнению Тайсона, Фьюри победит Усика, а украинцу для успеха нужно боксировать, а не только надеяться на свою скорость, сообщает iD Boxing.

«Фьюри победит Усика. Он [Усик] не может бегать вечно. Фьюри зажмет его в углу и донесет свои удары. В конце концов, Фьюри его потрясет. Усик не может бегать весь вечер. Чтобы выиграть этот бой, ему нужно остаться на месте и драться», — сказал Тайсон.

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Экс-боксер добавил, что в случае если Усик выберет тактику избегать борьбы и поединок продлится 12 раундов, то судьи не отдадут победу украинцу.

«В какой-то момент поединка он будет вынужден драться. Он не может бегать и боксировать весь вечер. Судьи не отдадут ему победу решением. После просмотра поединков Фьюри против Деонтея Уайлдера они не поведут себя на убегание и удары. Они хотят увидеть бой», - подытожил Тайсон.

Контракт на бой между Усиком и Фьюри еще не подписан.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 29 апреля этого года.

