«Мое мнение не изменилось». Экс-соперник Усика сделал прогноз на бой украинца с Фьюри
Усик побеждал Чисору в 2020 году (Фото:Matchroom Boxing via Twitter)
Британский супертяжеловес Дерек Чисора назвал фаворита в предстоящем бою между его земляком Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
Чисора убежден, что в бою Усик Фьюри фаворитом будет британский боксер, сообщает iD Boxing.
"Как сложится поединок? Я не знаю пока. Он еще предстоит. Теперь все будут призывать дать им титульный шанс. Поскольку других бойцов не подпускают к поясам, они потребуют титульник.
Мое мнение по этому бою не изменилось. Оно осталось прежним: Тайсон победит", — сказал Чисора.
Примечательно, что Чисора во время карьеры проигрывал и Усику, и Фьюри.
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 29 апреля этого года.