«Мое мнение не изменилось». Экс-соперник Усика сделал прогноз на бой украинца с Фьюри 21 февраля, 20:21 Усик побеждал Чисору в 2020 году (Фото:Matchroom Boxing via Twitter)

Британский супертяжеловес Дерек Чисора назвал фаворита в предстоящем бою между его земляком Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Чисора убежден, что в бою Усик Фьюри фаворитом будет британский боксер, сообщает iD Boxing.

"Как сложится поединок? Я не знаю пока. Он еще предстоит. Теперь все будут призывать дать им титульный шанс. Поскольку других бойцов не подпускают к поясам, они потребуют титульник.

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Мое мнение по этому бою не изменилось. Оно осталось прежним: Тайсон победит", — сказал Чисора.



Примечательно, что Чисора во время карьеры проигрывал и Усику, и Фьюри.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 29 апреля этого года.

