«Я сделал бы это достаточно быстро». Фьюри спрогнозировал, как завершится его бой с Усиком 23 мая, 09:35 Предыдущие переговоры о бое не принесли успеха (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил свои шансы в потенциальном бою с украинским обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

По словам Фьюри, в бою с Усиком он смог бы одержать легкую победу в первой половине поединка, сообщает Fox Sports.

«Я заставил бы его сдаться. И сделал бы это достаточно быстро. Я не думаю, что этот поединок продлится шесть раундов», — сказал Фьюри.

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Британский боксер добавил, что не стоит брать за образец победу Усика над Энтони Джошуа.

«Все переоценивают этого парня из-за того, как он перебоксировал самого обычного бойца в лице Энтони Джошуа. Однако Джошуа уже не тот, что раньше. По моему мнению, он очень сдал. Да и я не Джошуа.

Я не большой парень, который не дает своим рукам разгуляться. Я бы уничтожил Усика", — добавил Фьюри.



Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.

Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.

