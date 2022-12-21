«Теперь вопрос состоит в другом». Промоутер заявил, что Усик и Фьюри договорились об объединительном чемпионском бое

21 декабря, 16:42
Поделиться:
Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:IFL TV via Twitter)

Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:IFL TV via Twitter)

Промоутер британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что следующий бой его клиент проведет против украинского обладателя поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика.

Слова спортивного функционера приводит BoxingScene.

«Усик и Фьюри договорились встретиться друг с другом без каких-либо промежуточных боев.

Читайте также:
«Мне Селезнева, что ли, пригласить?». Усик отреагировал на желание Фьюри тренироваться вместе с легендой английского футбола

Теперь вопрос состоит в том, когда именно это произойдет и где. Но этот бой точно состоится в первые четыре месяца следующего года", — сказал Арум.

Видео дня

По словам промоутера, для проведения поединка рассматривают несколько предложений с Ближнего Востока. Также есть возможность провести поединок в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Как отметил Арум, окончательное решение будет принято уже скоро. Он выразил надежду, что это может случиться даже до конца текущего года.

Ранее Усик заявил, что у Фьюри «подгорела задница», из-за чего тот не смог дать ему обещанную пощечину.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X