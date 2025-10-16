«Другой уровень скорости рук»: эксперты назвали единственного боксера, который способен остановить Усика

Эксперты Макс Келлерман и Майк Копинджер пришли к выводу, что сейчас составить конкуренцию королю супертяжелого дивизиона Александру Усику (24−0, 15 КО) может только 20-летний британец Мозес Итаума (13−0, 11 КО).

В эфире на Ютуб канале The Ring эксперты объяснили, почему непобедимый британец способен остановить 38-летнего украинца.

«Придется признать, что это Итаума». Он ведь взрывоопасен. У него есть финты. Он обучен чистому боксу. Ему всего 20 лет. И он еще будет прогрессировать", — считает Копинджер.

«Именно об этом я и говорю! Слушайте, у Итаумы просто другой уровень скорости рук», — добавил Келлерман.



Отметим, Итаума свой следующий поединок проведет 13 декабря в Манчестере. Соперник пока неизвестен. В предыдущем бою британец нокаутировал опытного Даллиана Уайта уже в первом раунде.

Добавим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул именно в 20 лет.

