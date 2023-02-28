«Готов к великой битве». Усик анонсировал свой следующий поединок 28 февраля, 20:00 Усик, вероятно, следующий бой проведет против Фьюри (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19−0, 13 КО) намекнул, что в ближайшее время выйдет в ринг.

Усик опубликовал пост в своем аккаунте Instagram, в котором анонсировал великую битву, однако имя следующего соперника не назвал.

Очевидно, речь идет о вероятном подписании контракта на бой с британцем Тайсоном Фьюри.

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«Готов к великой битве. Большой день приближается», – написал Усик.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 29 апреля этого года.

