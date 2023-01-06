«Русь была, есть и будет Киевской». Усик поздравил украинцев с Рождеством — видео 6 января, 20:46 Усик поздравил в частности украинских военных (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский боксер, чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством.

Усик записал видео с поздравлением и опубликовал его в своем аккаунте в Instagram.

В своем поздравлении Усик в частности упомянул украинских военных, которые сейчас на передовой и тех, кто отдал жизнь за Украину.

Видео дня

«Дорогие друзья, мы пройдем все испытания. Мы обязательно поднимем над головой флаг победы.

Мы обязательно услышим слова от всего мира — Украина независима. Она независима и будет такой.

Русь была, есть и будет Киевской. Кто бы там и что ни говорил, что якобы нет народа украинского — весь мир увидел, насколько он един.

Друзья, с Рождеством. Слава богу за все. Слава Украине. Вместе победе. С праздником вас", - сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Усик пожертвовал 13,8 миллиона гривен на восстановление села Мощун в Киевской области.