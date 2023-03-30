Попытка № 2. Названа новая дата боя Усик — Фьюри 30 марта, 10:48 Усик vs Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри был отменен. Однако в ближайшее время стороны вновь могут сесть за стол переговоров.



Известный промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что Усик и Фьюри могут провести поединок уже этим летом. Для чего прорабатываются два варианта развития событий.

«Вариант № 1 — это если Усик победит обязательного претендента на пояс WBA Даниеля Дюбуа. Тогда у нас появится шанс организовать бой в Саудовской Аравии. Второй вариант — предложить Дюбуа отступные. В этом случае бой Усик — Фьюри и вовсе может состояться уже в июле», — цитирует промоутера Vringe.

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Интересно, что Уоррен работает и с Фьюри, и с Дюбуа, поэтому ему в любом случае нужно вести переговоры с командой Александра Усика.

Ранее Усик согласился на предложение Фьюри распределить гонорар за бой 70 на 30 при условии, что британец сразу после поединка пожертвует 1 млн фунтов Украине.

После этого Фьюри выдвинул Усику еще одно условие, заявив, что хочет подписать контракт на бой без опции реванша.

Бой должен был пройти 29 апреля в Лондоне на футбольном стадионе «Уэмбли». Переговоры сорвались по вине британца. Но если его промоутер говорит, что поединок можно организовать в июле, значит Фьюри готов искать компромисс с Усиком.