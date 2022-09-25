«Крым — наш». Усик озвучил свою позицию по поводу оккупированного Россией полуострова 25 сентября, 19:17 Усик объяснил, почему не отвечал на вопрос о Крыме (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик заявил, что считает оккупированный Россией Крым частью Украины.

Усик рассказал, что считает Крым украинским, а раньше избегал ответов на вопросы журналистов о полуострове, поскольку считал их провокационными, сообщает YouTube-канал В гостях у Гордона.

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«Крым — наш, был, есть и будет», — уверенно заявил боксер.



По мнению Усика, в 2014 году были допущены ошибки, позволившие России быстро оккупировать полуостров.

«Крым – украинский, он был, его взяли, нагло просто пришли люди и отжали. Я более чем уверен, что если бы были правильные указания людей, у которых есть яйца, они не смогли бы Крым забрать так быстро. А меня спрашивают чей - наш», — сказал Усик.



Ранее жена Александра Усика Екатерина объяснила, почему ее муж не отвечал на вопрос о том, чей незаконно аннексированный Россией у Украины Крым.



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