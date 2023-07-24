«На одном пути с братьями Кличко»: звездный американский боксер предсказал будущее Усика 24 июля, 18:45 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Популярный американский супертяжеловес Майкл Хантер заявил, что объединенный чемпион мира в его дивизионе Александр Усик скоро закончит спортивную карьеру.

Спортсмен считает, что украинец будет отличным представителем Украины на международной арене.

«Я думаю, что Усик скоро завершит карьеру. Это просто мое мнение. У него многое происходит в его стране, в его мире. Усик — очень религиозный человек, он многого добился. Он однозначно был отличным амбассадором для своей страны.

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Он в каком-то роде на одном пути с братьями Кличко, с Виталием. Поэтому я думаю, что для Усика и его страны будет полезно, если он что-то сделает на этом поприще. Я считаю, что он этого заслуживает", — сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, 26 августа Усик проведет в польском Вроцлаве поединок против британца Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что популярный украинский боксер предсказал результат боя Усик — Дюбуа.