Усик — Дюбуа: официально названы дата и место проведения боя
Чемпион и претендент (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)
Компания К2 Promotions Ukraine выиграла промоутерские торги и получила право организовать поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк в своем Instagram.
«Мы выиграли промоутерские торги. Сейчас мы работаем над тем, чтобы провести бой в польском Вроцлаве 12 августа», — написал Красюк в storis.
В последнем своем поединке в августе 2022-го года Александр Усик победил Энтони Джошуа и защитил чемпионские пояса.
Отметим, что новый тренер Дюбуа заявил, что его подопечный будет хвататься за каждый шанс в бою против Усика.
Ранее сообщалось, что соперником Усика может стать Деонтей Уайлдер, если травма Дюбуа не позволит ему боксировать против украинца.