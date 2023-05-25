Усик — Дюбуа: официально названы дата и место проведения боя 25 мая, 20:34 Чемпион и претендент (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Компания К2 Promotions Ukraine выиграла промоутерские торги и получила право организовать поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк в своем Instagram.

«Мы выиграли промоутерские торги. Сейчас мы работаем над тем, чтобы провести бой в польском Вроцлаве 12 августа», — написал Красюк в storis.

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Фото: Instagram: alex.krassyuk

В последнем своем поединке в августе 2022-го года Александр Усик победил Энтони Джошуа и защитил чемпионские пояса.

Отметим, что новый тренер Дюбуа заявил, что его подопечный будет хвататься за каждый шанс в бою против Усика.

Ранее сообщалось, что соперником Усика может стать Деонтей Уайлдер, если травма Дюбуа не позволит ему боксировать против украинца.