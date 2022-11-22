«Миллион долларов — это немного». Усик поделился мнением о деньгах 22 ноября, 18:54 Усик признался, что сам тоже ленится (Фото:usykaa/Instagram)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик в интервью YouTube-каналу Криптовалютная биржа | QMALL поделился мнением о деньгах.

«Проблема в том, что мы — ленивы. Хотим идти по улице с не очень хорошим настроением, поворачиваешь голову налево и видишь — сумка стоит. Большая сумка. Ты ее раскрываешь, а там — миллион долларов. И ты такой: «Вау».

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А я вам скажу, что миллион долларов — это немного… Я серьезно говорю. Ну вот купить квартиру в Киеве, сделать ремонт… И у тебя немного останется, тысяч 300−200″, — сказал боксер.

Усик отметил, что на оставшуюся сумму можно будет еще прожить немного, не работая. Но, по его словам, нужно не лениться, а продолжать трудиться.

Также Александр признался, что сам тоже ленится — любит поспать и ничего не делать, но не больше двух-трех дней.

Сообщалось, что за свою боксерскую карьеру Усик заработал 52 млн долларов.