Ждет противостояние со «Зверем». IBF назначила Усику соперника для обязательной защиты 13 ноября, 19:32 В боксерском мире Филип получил прозвище «Зверь» (Фото:Филип Хргович via Instagram)

Следующим соперником украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика должен стать непобежденный хорват Филип Хргович, сообщил британский промоутер Эдди Хирн.

«Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филипом Хрговичем», — написал Хирн в Twitter.

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30-летний Хргович провел на профессиональном ринге 15 боев и одержал 15 побед. В боксерском мире Филип получил прозвище «Зверь».

Хорват стал обязательным претендентом на пояс IBF, победив в августе текущего года единогласным решением судей китайца Чжан Чжилэя.

На счету 35-летнего Усика 20 боев на профессиональном ринге. Все они завершились победами украинца.

Сам Усик ранее заявил, что хотел бы в марте следующего года встретиться с британским чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.