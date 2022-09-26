«Братан, извини, оп и все». Усик рассказал, что сделал бы Путину при встрече 26 сентября, 10:00 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик заявил, что не стал бы бить президента России Владимира Путина, если бы пришлось с ним встретиться.

О своей реакции на возможную встречу с главой РФ обладатель пяти поясов рассказал в интервью YouTube-каналу В гостях у Гордона.

Так, боксер признался, что не хотел бы встречаться с Путиным, потому как боится согрешить.

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«Нет никакого смысла встречаться с ним, он не слышит никого, кроме себя, абсолютно никого.

Старый человек, грешно старых бить. Может быть, нечаянно толкнуть в плечо и он упал бы с балкона: «Братан, извини, оп и все», — сказал Александр.

Ранее жена Усика Екатерина сравнила Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

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