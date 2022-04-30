«Х***о, не подведи». Жена Усика обратилась к Путину, сравнив его с Гитлером — фото 30 апреля, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина обратилась к президенту России Владимиру Путину, сравнив его при этом с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Избранница непобежденного обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram фото. На снимке Путин изображен с усами и прической, как у лидера нацистской Германии.

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Кадр Екатерина прокомментировала словами: «30 апреля в 1945 году Гитлер совершил самоубийство. Х***о, не подведи! Ты же так любишь его копировать».

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика высмеяла на фото Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.

Также вторая половинка боксера заявила, что готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента России, развязавшего войну в Украине.

Позже Екатерина изобразила главу Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла в военной форме.

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