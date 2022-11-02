«Я хотел бы драться в Украине». Усик рассказал, когда может состояться бой с Фьюри 2 ноября, 17:09 Усик и Фьюри могут провести бой уже в феврале 2023 года (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, когда и может состояться его бой с британским боксером Тайсоном Фьюри.

Усик заявил, что хочет сразиться с Фьюри, поскольку ему нужен четвертый пояс, но сейчас его команда ищет возможности устроить переговоры с британцем, который, по словам украинца, достаточно «непредсказуемый», сообщает Sky Sports .

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Впрочем, Усик выразил надежду, что бой против Фьюри состоится в начале 2023 года.

«Для меня идея заключалась бы в том, чтобы драться, возможно, в начале февраля или начале марта. Например, 4 марта, потому что я православный христианин. Во время великого поста перед Пасхой я не боксирую, поэтому все должно быть до или после православной Пасхи (16 апреля)», — сказал Усика.

Усик добавил, что хотел бы провести бой против Фьюри в Киеве, но организаторы будут стараться найти место, где можно заработать как можно больше денег.

«Я действительно хотел бы драться в Украине, и Украина действительно способна провести такой бой. Я был бы очень рад, если бы это произошло на Олимпийском НСК в Киеве. Но место проведения выбираю не я, так что, думаю, это будет Саудовская Аравия», — добавил боксер.



После победы Усика над Энтони Джошуа в реванше ожидалось, что Александр проведет бой с Тайсоном Фьюри, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.



Впоследствии стало известно, что 3 декабря Тайсон Фьюри встретится в ринге Дереком Чисорой.

