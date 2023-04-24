Продемонстрировал позицию. Известный украинский боксер отказался от боя против белоруса

24 апреля, 11:24
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Виктор Постол не будет драться с россиянами и белорусами (Фото:Виктор Постол via Instagram)

Виктор Постол не будет драться с россиянами и белорусами (Фото:Виктор Постол via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол заявил, что отказался от поединка против белорусского боксера.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины в Instagram.

По словам Постола, он планирует выйти в ринг в этом году, однако не будет боксировать против боксеров из стран-агрессоров.

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«Боксировать хотел бы против американца. Мне предлагали бой против белоруса, но я сразу отказался. Мы не будем боксировать с россиянами и белорусами. Хочу отбоксировать в США с топовым соперником», — заявил Постол.

Ранее сообщалось, что украинский боксер сверхтяжелого веса Игорь Шевадзуцкий проиграл представителю ДР Конго Мартину Баколе, потерпев первое поражение в карьере.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Виктор Постол

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