Украинского Халка жестоко избили в Польше. Теперь угрожают Усику — видео

23 апреля, 12:02
Поделиться:
Шевадзуцкий впервые проиграл (Фото:SkySports)

Шевадзуцкий впервые проиграл (Фото:SkySports)

В польском Жешуве завершился боксерский поединок в супертяжелом весе, в котором встретились украинец Игорь Шевадзуцкий и Мартин Баколе из ДР Конго.

Увы, украинский Халк, как еще называют Шевадзуцкого, не стал серьезным соперником для Баколе. Уже с первого раунда тот начал мощно избивать нашего боксера.

Читайте также:
Усик пошел по пути Фьюри. Украинец затребовал огромную долю гонорара за бой с Дюбуа

Рефери терпел до третьего раунда, а потом остановил поединок. Это первое поражение Игоря на профиринге при десяти победах. У Баколе 18 побед и одно поражение.

Видео дня

ВИДЕО БОЯ ШЕВАДЗУЦКИЙ — БАКОЛЕ

https://www.youtube.com/embed/97YLhRM-Xgc

«Я первый, кто смог остановить Шевадзуцкого. Теперь я хочу Диллиана Уайта, Даниэля Дюбуа, Александра Усика. А почему бы не подраться с Усиком? Почему бы не выйти против Деонтея Уайлдера? Я вызываю этих людей, потому что знаю, что могу их остановить», — заявил после боя Баколе.

Стоит отметить, что он сейчас входит в топ-10 рейтинга WBC, а значит имеет шанс встретиться с более именитым противником.

Ранее мы писали, что Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X