Украинского Халка жестоко избили в Польше. Теперь угрожают Усику — видео 23 апреля, 12:02 Шевадзуцкий впервые проиграл (Фото:SkySports)

В польском Жешуве завершился боксерский поединок в супертяжелом весе, в котором встретились украинец Игорь Шевадзуцкий и Мартин Баколе из ДР Конго.



Увы, украинский Халк, как еще называют Шевадзуцкого, не стал серьезным соперником для Баколе. Уже с первого раунда тот начал мощно избивать нашего боксера.

Рефери терпел до третьего раунда, а потом остановил поединок. Это первое поражение Игоря на профиринге при десяти победах. У Баколе 18 побед и одно поражение.

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ВИДЕО БОЯ ШЕВАДЗУЦКИЙ — БАКОЛЕ

«Я первый, кто смог остановить Шевадзуцкого. Теперь я хочу Диллиана Уайта, Даниэля Дюбуа, Александра Усика. А почему бы не подраться с Усиком? Почему бы не выйти против Деонтея Уайлдера? Я вызываю этих людей, потому что знаю, что могу их остановить», — заявил после боя Баколе.

Стоит отметить, что он сейчас входит в топ-10 рейтинга WBC, а значит имеет шанс встретиться с более именитым противником.

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