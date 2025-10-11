41-летний Виктор Постол одержал вторую подряд победу и завоевал титул
Виктор Постол (Фото: RINGTV.COM)
Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (33−5, 12 КО) победил испанца Алехандро Мойю (22−3, 12 КО).
Поединок состоялся в киевском Дворце спорта. На кону был титул IBO International.
Боксеры провели все десять раундов. В итоге 41-летний Постол победил единогласным решением судей — 100:90, 98:93, 97:93.
Украинец одержал вторую подряд победу. В январе он победил Андреса Рамона Техаду, прервав серию из трех поражений подряд.
Виктор Постол — бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (2015−2016). Украинец проиграл пояс в 2016 году, уступив Теренсу Кроуфорду.
Добавим, что в андеркарде поединка Постол — Мойя Ярослав Харцыз (8−0, 7 КО) одержал уверенную победу над аргентинцем Франко Андресом Кахалем (7−5−1, 2 КО).