41-летний Виктор Постол одержал вторую подряд победу и завоевал титул

11 октября, 21:57
Поделиться:
Виктор Постол (Фото: RINGTV.COM)

Виктор Постол (Фото: RINGTV.COM)

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (33−5, 12 КО) победил испанца Алехандро Мойю (22−3, 12 КО).

Читайте также:
«Я разобью Усику лицо»: обязательный соперник украинца сделал смелое заявление о бое с чемпионом

Поединок состоялся в киевском Дворце спорта. На кону был титул IBO International.

Боксеры провели все десять раундов. В итоге 41-летний Постол победил единогласным решением судей — 100:90, 98:93, 97:93.

Реклама

Украинец одержал вторую подряд победу. В январе он победил Андреса Рамона Техаду, прервав серию из трех поражений подряд.

Виктор Постол — бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (2015−2016). Украинец проиграл пояс в 2016 году, уступив Теренсу Кроуфорду.

Добавим, что в андеркарде поединка Постол — Мойя Ярослав Харцыз (8−0, 7 КО) одержал уверенную победу над аргентинцем Франко Андресом Кахалем (7−5−1, 2 КО).

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Бокс Виктор Постол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies