41-летний Виктор Постол одержал вторую подряд победу и завоевал титул

Поединок состоялся в киевском Дворце спорта. На кону был титул IBO International.

Боксеры провели все десять раундов. В итоге 41-летний Постол победил единогласным решением судей — 100:90, 98:93, 97:93.

Реклама

Украинец одержал вторую подряд победу. В январе он победил Андреса Рамона Техаду, прервав серию из трех поражений подряд.

Виктор Постол — бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (2015−2016). Украинец проиграл пояс в 2016 году, уступив Теренсу Кроуфорду.

Добавим, что в андеркарде поединка Постол — Мойя Ярослав Харцыз (8−0, 7 КО) одержал уверенную победу над аргентинцем Франко Андресом Кахалем (7−5−1, 2 КО).