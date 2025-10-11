Украинский боксер Ярослав Харцыз (8−0, 7 КО) одержал уверенную победу над аргентинцем Франко Андресом Кахалем (7−5−1, 2 КО) в рамках вечера бокса в киевском Дворце спорта.

Харцыз в первых двух раундах четыре раза отправил соперника в нокдаун.

Уже во втором раунде рефери остановил избиение Кахаля, присудив украинцу досрочную победу.

Харцыз дебютировал на профессиональном ринге в январе 2023 года. В предыдущем поединке Ярослав 7 июня победил боксера из Казахстана Дастана Садуулы в первом раунде.

Поединок Харцыз — Кахаль состоялся в рамках боксерского вечера, главным событием которого станет бой за титул чемпиона IBO International между Виктором Постолом (32−5, 12 KO) и Алехандро Мойей (22−2, 12 КО).

